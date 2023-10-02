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Akdeniz Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı kesimlerine yönelik kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Akdeniz Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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