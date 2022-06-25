Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,197.10
BTC/USDT
21,129.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Hayati Akçay   | 25.06.2022
Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Ordu

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan Ahmet S. yönetimindeki 52 DA 835 plakalı Ordu Üniversitesine ait midibüs, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki hastanelere sevk edilen 2'si ağır 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, gazetecilere, çeşitli üniversitelerin ilahiyat fakülteleri dekanlarının, Ordu Üniversitesindeki program vesilesiyle dün kente geldiğini söyledi.

Katılımcılar için bugün de Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'na gezi organize edildiğini belirten Sonel, bölgeye 2 kilometre kala aracın teknik bir sebeple freninin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini aktardı.

Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Sonel, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Marmaris'te yangının seyri jandarmanın Mobil Harekat Merkezi'nden anlık takip edildi
Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan geçici köprü zarar gördü
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı
KKTC'de yangından etkilenen bölgelere 1 milyon fidan desteği

Benzer haberler

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için çalışma başlatıldı

Ordulu ev hanımı devlet desteğiyle besici oldu

84 yaşında üniversite sınavına girdi

84 yaşında üniversite sınavına girdi
Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı

Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı