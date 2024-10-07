AK Parti'den Gazze'deki soykırımının 1. yılında İsrail'e tepki
Yurt genelinde AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
Ankara
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, parti genel merkezi önünde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle düzenlediği basın açıklamasında, 365 gündür zulme maruz kalan insanların sorumluluğunun herkesin üzerinde olduğunu kaydetti.
Zulüm her neredeyse tam karşısında olduklarını vurgulayan Keşir, İsrail'in bir yıldır düzenlediği katliamlarda 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere 41 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 96 binden fazla yaralının bulunduğunu söyledi.
Ayşe Keşir, 986 sağlık çalışanı, 396 gazeteci, 85 sivil savunma görevlisinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Bunlar sadece bazı rakamlar. Fakat canlar rakam değildir. Her bir can bizim için son derece kıymetli. Bu her bir canla birlikte İsrail tüm insanlığa da aynı zamanda kıyıyor. Halen enkazın altında binlerce kişi olduğu biliniyor. Halkın sığındığı hastane, eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor." diye konuştu.
Sivillerin hedef alındığı saldırıları haklı gösterecek tek bir neden dahi olamayacağını belirten Keşir, son açıklamalara göre saldırılarda 25 binden fazla çocuğun ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybettiğini, çoğu çocuğun fiziki ve ruhsal yaralarla boğuştuğunu aktardı.
İsrail'in saldırılarına dünyada her düzeyde tepkiler yağdığını dile getiren Keşir, "Adeta küresel vicdan ayağa kalktı. Gazze soykırımının etkileri, nesiller boyunca ne yazık ki silinmeyecek. Katil İsrail, yaralar açmaya daha ne kadar devam edecek?" değerlendirmesinde bulundu.
"Bir yıldır akan kanın durması için bu davanın takipçileriyiz"
İsrail'in uzun yıllardır sistemli şekilde nüfus artış politikası izlediğine dikkati çeken Keşir, "Filistinlilere yapılan tüm saldırıların temel hedefinin kadın ve çocuklar olması da bunun apaçık bir soykırım olduğunun bir göstergesi. Türkiye Cumhuriyeti ve AK Parti olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte Filistinlilerin yanında yer alıyoruz, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı en açık ve şiddetli şekilde lanetliyoruz." ifadesini kullandı.
Her fırsatta İsrail'in işlediği bu insanlık suçuna karşı tepkilerini dile getirmeye ve kalıcı barışın tesisi için her türden çabayı göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Keşir, "Bugün anne ve çocuklar için buradayız. Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim diyoruz. Ama ne yazık ki evladını kaybedene verecek isim bulamıyoruz. Bir yıldır akan kanın durması için bu davanın takipçileriyiz." sözlerini sarf etti.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir ve partililer, açıklamanın ardından, "Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl" adıyla oluşturulan panonun bulunduğu alanda katledilen canları andı.
İstanbul
Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığı binasında bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bir yılı geçen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 42 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini belirtti.
Yaşanan vahşet karşısında uluslararası kurumların yetersizliğini, devletlerin bir tedbir alamayışlarını insanlık olarak üzüntüyle izlediklerini aktaran Kabaktepe, "Bir kez daha Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırdığı 'Daha adil bir dünya mümkün', 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğinin, uluslararası kurumların tavrından sonra güneşin aydınlatması gibi ortaya çıktığı görülüyor. Tüm insanlığı, bu kurumlarda temsilen bulunan tüm devletleri bu ilkelere sarılarak, dünyanın adaleti için daha adil bir dünya için çalışmaya davet ediyoruz." dedi.
İsrail'in yaptıklarının Nazi Almanyasının yaptıklarını geçtiğini ifade eden Kabaktepe, Netanyahu ve diğer siyonist yöneticilerin durdurulması ve yargılanması gerektiğini söyledi.
Türkiye olarak her zaman Filistin halkının haklı davasına sahip çıktıklarını, bundan sonrada İsrail zulmünün karşısında olmayı sürdüreceklerini belirten Kabaktepe, "Hiç kimse sesimizi kısamayacak. Soluğumuzu da kısamayacak. Nazi zulmünün 21. yüzyılda temsilcisi olan siyonist İsrail devletinin bu zulmüne karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da en güçlü desteği sürdüreceğiz." diye konuştu.
İnsanlığın harekete geçerek bu zulme dur deme vaktinin geldiğini, hep beraber bunu gerçekleştirmek zorunda olduklarını vurgulayan Kabaktepe, "Biz İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı soykırım hareketinin o günlerden itibaren durdurulmazsa bölgeye yayılabileceğini, bunun dünyayı çok kötü bir sürece götürebileceğini ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmişlerdi. Aradan bir yıl geçti, gördük. Artık Lübnan işgal ediliyor, İran'la savaşa girilme hesapları yapılıyor ve İsrail kapalı ve açık açıklamalarında da vadedilmiş toprak hikayesiyle ve masalıyla ve bu sapkın inançlarıyla Türkiye'ye dönük de birtakım emelleri olduklarını iddia ediyorlar, ima ediyorlar. Biz bölgemizde savaşın sona ermesini istiyoruz." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın büyük kentlerinde İsrail'in soykırımına tepki gösteren yürüyüşlerin yapıldığına dikkati çeken Kabaktepe, "Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu dönemlerde hakikaten iri olmak, diri olmak, kardeş olmak ve hep beraber Türkiye olma noktasındaki mottomuzu yeniden dillendirme vaktidir. Çünkü bölgemizi ateş çemberine ve savaş alanına çevirmek isteyen siyonist İsrail rejimine karşı en büyük duruşumuz birliğimizdir, en büyük gücümüz dirliğimizdir, en büyük imkanımız kardeş olmamızdır ve en büyük cevabımız hep birlikte Türkiye olmamızdır. Bunu gerçekleştiren milletimize, 85 milyon halkımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kırıkkale
AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan İl Başkan Yardımcısı Arap Ali Cengiz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.
İsrail'in, işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane ettiğine işaret eden Cengiz, "Bir yıl içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü." dedi.
Sivas
Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı olduğunu anımsattı.
İsrail'in başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını dile getiren Tanrıverdi, "77 yıllık bir işgal zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, şehit edilmiş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz." diye konuştu.
Tanrıverdi, uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini vurguladı.
Nevşehir
Nevşehir'de, Tarık Kesekci Parkı'nda partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Muhammet Fevzi Aygün, İsrail'in, uluslararası hamilerinden yüz bularak bugüne kadar gelmiş bir suç şebekesi olduğuna dikkati çekti.
Uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini savunan Aygün, şöyle devam etti:
"İnsan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir."
Kırşehir
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cacabey Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini kaydetti.
Ünsal, "Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail’in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Kayseri
AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Durdu Mehmet Yalçın da parti binasında yaptığı açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini dile getirdi.
Filistin davasını savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Yalçın, "Hiçbir şey 7 Ekim’de başlamadı. Soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz." dedi.
Yalçın, İsrail'in Orta Doğu'da tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.
Yozgat
AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Tanıtım Medya Başkanı Hatice Yatkın da partisinin il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını kaydetti.
Katliamın durdurulması gerektiğini vurgulayan Yatkın, "Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir." şeklinde konuştu.
Konya
AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Ali Deresoy, Kültürpark'ta yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.
İsrail'in büyük bir insanlık suçuna imza attığını belirten Deresoy, "7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Süregiden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.
Uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çaba sarf etmediğine dikkati çeken Deresoy, "İnsan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir." diye konuştu.
Çankırı
Karatekin Parkı'nda bir araya gelen partililer adına açıklama yapan İl Başkanı Koray Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı olduğunu hatırlattı.
Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya ilan ettiklerini belirten Erdoğan, "İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.
Erdoğan, 77 yıllık işgal, zulüm ve katliamdan bahsettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"İsrail, kurulduğu günden bu yana, Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır. İsrail 1930'ların Nazi Almanya'sından farksızdır. Tıpkı Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir."
Konuşmanın ardından dua edildi.
Amasya
AK Parti Amasya Teşkilatı ve vatandaşlar Yavuz Selim Meydanı'nda İsrail'i protesto etti.
AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı olduğunu hatırlatarak, "Bu vesileyle, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını belirten Toto, şunları kaydetti:
"7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz: İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu hesap vermelidir."
Açıklamanın ardından Yavuz Selim Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e gösterdiği tepki sözlerinin yer aldığı 2 gün açık kalacak fotoğraf sergisi gezildi.
Afyonkarahisar
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Zafer Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in, kurulduğu günden bu yana, Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olduğunu söyledi.
7 Ekim'den bu yana süren saldırıların Batı'nın acizliğini ve sefaletini de gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır. İsrail 1930'ların Nazi Almanyasından farksızdır. Tıpkı Nazi Almanyası gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanyası gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir." dedi.
Aksaray
AK Parti Aksaray İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Hüseyin Aydın, İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmün 7 Ekim 2023'te değil 77 yıl önce başladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Nazi Almanyasının durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz. İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu hesap vermelidir. Diğer taraftan devam eden bu vahşet karşısında ortak bir adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz."
Karaman
AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk de Cumhuriyet Parkı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olduğunu söyledi.
Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğunun Türkiye tarafından yapıldığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:
"Konuyu insani boyutlarının yanı sıra stratejik boyutlarıyla da en ince ayrıntılarına kadar ele alıyoruz. İsrail saldırganlığının ülkemize de yönelebileceği riskini tüm bölge ülkeleri gibi biz de görüyoruz. Vadedilmiş topraklar safsatasının içine ülkemiz topraklarını da katan bu suç şebekesinin planlarının farkındayız. Stratejik tüm hazırlıklarını yapan bir ülkenin özgüvenini taşıyoruz. Fakat aynı zamanda toplumsal istikrarın da hayati olduğunu bildiğimizden iç cepheyi güçlü tutmak için vatandaşlarımızı ülkemizin karşılaşabileceği uluslararası tehditler konusunda siyasi ve ideolojik tutumlarından bağımsız olarak tek bir cephede birleşmeye davet ediyoruz."
Edirne
AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, partide yaptığı açıklamada, İsrail'in 1930'ların Nazi Almanyası'ndan farksız olduğunu söyledi.
İsrail'in Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahip olduğunu belirten Nalça, "Yine tıpkı Nazi Almanyası gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Nazi Almanyası'nın durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir." diye konuştu.
Nalça, İsrail'in durdurulması, Netanyahu'nun ise hesap vermesi gerektiğini vurguladı.
Diğer taraftan devam eden vahşet karşısında İslam dünyasının da bir adım atmadığını dile getiren Nalça, şunları kaydetti:
"İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır."
AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve AK Parti Edirne Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Yeşim Eriş ve partililer de açıklamada hazır bulundu.
Kırklareli
AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen programda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yer aldığı video gösterimi yapıldı.
Programda, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının üzerinden bir yıl geçtiğini belirtti.
Filistin'e yönelik yapılan zulmü kabul etmediklerini ifade eden Dağtaş, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
İsrail'in saldırılarında Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını vurgulayan Dağtaş, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bir yılda 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir."
Tekirdağ
Tekirdağ'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı bir savaş başlattığını söyledi.
İsrail'in Filistin'de yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirten Gümüş, "İsrail Gazze şeridine başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. "dedi.
İsrail'in saldırılarında çok sayıda masumun hayatını kaybettiğini anlatan Gümüş, "Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim’i meselenin sıfır noktasıymış gibi ele alan yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail’in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. " diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve vatandaşlar AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca hazırlanan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının anlatıldığı fotoğraf sergisini gezdi.
Çanakkale
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, il başkanlığında yaptığı açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini söyledi.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını, işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane ettiğini ifade eden Göktürk, 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.
Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduklarını, savunmaya da devam edeceklerini vurgulayan Göktürk, şunları kaydetti:
"Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımızın yıllardır tekrar ettiği 'Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız' şiarını bir ahitleşme olarak görüyoruz. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin ve siyasi iradenin öneminin hem bölgemiz hem de insanlık için ne denli hayati olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Filistin davasına sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın küresel çeteler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından yıllardır neden hedef alındığını bugünlerde yeniden idrak ediyoruz."
Basın açıklamasına, eski AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış ve partililer katıldı.
Göktürk ve beraberindekiler, basın açıklamasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.
Balıkesir
Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasını AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir okudu.
Aydemir, konuşmasında, Filistin davasının, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu vurguladı.
Filistin'i savunmaya devam edeceklerini söyleyen Aydemir, "Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.
Eskişehir
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, Vilayet Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi.
İl Başkanı Gürhan Albayrak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının daha önce başladığını, 7 Ekim tarihinde ise sadece hız kazandığını ifade etti.
Albayrak, 1 yıl içinde Filistin'de 17 bini çocuk ve 11 bini kadın olmak üzere 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Diğer taraftan, uluslararası hiçbir kurum bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmemiş, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum, gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır." diye konuştu.
İsrail'in on yıllardır bölgenin istikrarsızlık kaynağı olduğunu aktaran Albayrak, duruma itiraz etmeyen ülkelerin insanlık adına söyleyecek sözünün kalmadığını dile getirdi.
Albayrak ve teşkilat üyeleri, açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e yönelik konuşmalarının yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi.
Kütahya
AK Parti İl Başkanlığınca Zafer Meydanı'nda düzenlenen programda, basın açıklamasını AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı yaptı.
Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerinin altını çizen Bayırcı, "Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Program, Türkiye'nin Filistin'e yönelik çalışmalarının anlatıldığı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.
Sakarya
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan AK Parti İl Başkanlığı teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in 1 yıldır Gazze'ye havadan ve karadan düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.
İl Başkanı Yunus Tever, burada okuduğu basın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük insanlık suçuna imza attığını söyledi.
İsrail'in, "bölgenin ortasına batılı güçlerce bırakılmış bomba" misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirten Tever, şunları kaydetti:
"Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz; İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir. Diğer taraftan devam eden bu vahşet karşısında ortak adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü Türkiye'nin, daha adil dünya ve daha etkin İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk, savunmaya da devam edeceğiz."
Eyleme, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Lütfi Bayraktar, bazı belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar daha sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan fotoğraf sergisini gezdi.
Kastamonu
Nasrullah Meydanı'nda "Soykırıma lanet, direnişe bin selam" sloganıyla gerçekleşen programda konuşan Memur-Sen Kastamonu İl Başkanı İrfan Bakır, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katlettiğini söyledi.
Tarihin hiçbir döneminde katilin ve soykırımcının bu denli desteklenmediğini belirten Bakır, "Gazze'deki direniş, insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin, haysiyeti çiğnenmesin, umutlar sönmesin diye zulme karşı göğsünü siper edenlere, korkunç soykırıma rağmen siyonizme ve onlarca emperyalist devlete kahramanca direnenlere selam olsun." dedi.
AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise İsrail'in Filistin'de savunmasız sivilleri hedef aldığını vurgulayarak, "Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir." ifadesini kullandı.
Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Zonguldak ve Bartın
Zonguldak AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterildi.
AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, buradaki konuşmasında, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını ifade etti.
Bartın'da AK Parti İl Başkanlığındaki programda da İl Başkanı Yaşar Arslan, İsrail'in 1930'ların Nazi Almanyasından farksız olduğuna değinerek, "İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz. İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu hesap vermelidir." dedi.
Partililerin yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Turhan Kalaycı, ilçe ve belde belediye başkanlarının da katıldığı programda bölgede yaşanan İsrail saldırıları ile ilgili video gösterimi yapıldı.
Bolu
AK Parti Bolu İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılında Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.
İl Başkanı Suat Güner, parti teşkilatı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı protestoda, İsrail'in kurulduğu günden bu yana batının çifte standardı, iki yüzlülüğü ve ikircikli tavrını gösteren örnek olduğunu vurgulayarak, "7 Ekim'den bu yana acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katliama ses çıkartmayan hiçbir devletin kendini ciddi devlet olarak görme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.
Açıklamanın ardından katılımcılar AK Parti İl Başkanlığı tarafından meydanda açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.
Karabük
Kemal Güneş Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan belediye başkanları, AK Parti İl Başkanlığı teşkilatı üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in 1 yıldır Gazze'ye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları protesto etti.
Grup üyeleri, ellerinde "Çocuk katili İsrail", "Anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı", "Gazze'de anne olmak" ve "Daha kaç annenin yüreği yanacak" yazılı pankartlar taşıdı.
AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, burada okuduğu basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılına gelindiğini anımsattı.
Güçlü Türkiye'nin ve siyasi iradenin öneminin hem bölge hem de insanlık için hayati olduğunu bir kez daha vurguladıklarını dile getiren Salt, Filistin'in, sadece coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığının altını çizdi.
Salt, "Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından İl Başkanı Salt ve katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin hakkında yaptığı konuşmalar ve Türkiye'nin Filistin'e destek amacıyla yaptığı programların yer aldığı sergiyi gezdi.
Programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, Memur-Sen İl Başkanı Zeki Öz ve vatandaşlar katıldı.
Düzce
AK Parti Düzce İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veli de okuduğu basın açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini bir kez daha güçlü şekilde haykırdıklarını dile getirdi.
Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini belirten Veli, "İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır." dedi.
Trabzon
AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, bugün İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı olduğunu anımsatarak, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve davayı savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığına işaret eden Mumcu, "Uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır." dedi.
İlçe belediye başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasının ardından İsrail'in Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çeken sergi gezildi.
Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırılara karşı verdiği tepkilerin yer aldığı video da izlendi.
Rize
AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin'in sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığını söyledi.
Filistin'in, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu vurgulayan Katmer, "Filistin'in bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.
Basın açıklamasına, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve partililer katıldı.
Ordu
AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Fatih Tanrıverdi, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında, İsrail'in başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.
İsrail'in, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade eden Tanrıverdi, "İsrail kurulduğu günden bu yana Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır." diye konuştu.
Gümüşhane
Fatih Parkı'nda toplanan AK Parti İl Başkanlığı üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in bir yıldır Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının üzerinden bir yıl geçtiğini kaydetti.
İsrail'in işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için 7 Ekim'i bahane ettiğini aktaran Şeyhoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz, 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinesinin hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü."
Şeyhoğlu, Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.
Basın açıklamasına, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Artvin
AK Parti Artvin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan il başkanı Tahtalı, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırılarda bir yılın geride kaldığını söyledi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını belirten Tahtalı, Filistin'in sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığını, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu ifade etti.
Giresun
Giresun'daki basın açıklaması da AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirildi.
Basın açıklamasını okuyan İl Başkan Yardımcısı Pınar Unat, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistin'i ve savunmasız sivilleri hedef aldığını söyledi.
Unat, Filistin'in sadece bir coğrafya, bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığına işaret ederek, "Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir." dedi.
Tokat
Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen partililer ve etkinliğe destek veren vatandaşlar, ellerindeki dövizlerle İsrail aleyhinde sloganlar attı.
Grup adına açıklama yapan AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.
İsrail'in, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olduğunu ifade eden Özer, "İsrail, kurulduğu günden bu yana, Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu." dedi.
Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:
"Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Konuyu insani boyutlarının yanı sıra stratejik boyutlarıyla da en ince ayrıntılarına kadar ele alıyoruz. İsrail saldırganlığının ülkemize de yönelebileceği riskini tüm bölge ülkeleri, gibi biz de görüyoruz. Vadedilmiş topraklar safsatasının içine ülkemiz topraklarını da katan bu suç şebekesinin planlarının farkındayız. Stratejik tüm hazırlıklarını yapan bir ülkenin özgüvenini taşıyoruz."
Özer, Filistin'in sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değil, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu belirtti.
Adana
Müze Kompleksi önünde bir araya gelen partililer, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Katılımcılar, kompleks önünde İsrail'in saldırılarını anlatan afişleri inceledi.
AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı olduğunu söyledi.
Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini belirten Gülaçtı, şöyle konuştu:
"İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. 7 Ekim meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinesinin hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Süregiden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz."
Adana Müftüsü Mehmet Taşcı dua ettikten sonra katılımcılar müzede, İsrail'in kuruluşundan bugüne yaşananlar ile Türkiye ve dünyadaki İsrail'e yönelik protestolar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli platformlarda yaptığı konuşmaları içeren video gösterisini izledi.
Mersin
AK Parti Mersin İl Başkanlığınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda düzenlenen basın açıklamasında, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.
İsrail'in hukuku hiçe sayarak uluslararası bir insanlık suçu işlediğini belirten Aldemir, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır." diye konuştu.
Katılımcılar konuşmanın ardından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını anlatan fotoğraf sergisini gezdi.
Osmaniye
AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca düzenlenen programda İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer, burada ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in saldırılarını protesto etti.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, burada yaptığı açıklamada, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.
İsrail’in, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçu işlediğini vurgulayan Binboğa, şunları kaydetti:
"Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur."
Gaziantep
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı saldırıların birinci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini belirten Fedaioğlu, şunları kaydetti:
"İsrail işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. 7 Ekim meselesinin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü."
Alanda ayrıca İsrail'in saldırılarını anlatan sergi de açıldı.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ile parti yetkilileri ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
Şanlıurfa
Rabia Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi de İsrail'in büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.
Uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini dile getiren Günbegi, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı batılı devletlerin İsrail'i kınama cesareti bile gösteremediğini aktardı.
Günbegi, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman her platformda savunduklarını sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından Filistin temalı sergi gezildi.
Programa, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çeşitli STK temsilcileri ve partililer katıldı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta da AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Burak Gül, yaşanan katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkının olmadığını belirtti.
Gül, bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözünün dahi kalmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bugün yaşananlar, 1930'ların Nazi Almanya'sından farksız. Tıpkı Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahipler. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Tüm gücümüzle haykırıyoruz, İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir. Ayrıca devam eden bu vahşet karşısında ortak bir adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin, daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu görüyoruz."
Malatya
AK Parti Malatya İl İnsan Hakları Başkanı İlhan Doğan da partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Filistin'in sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığını, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu belirtti.
Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesi olduğunu kaydeden Doğan, "İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." ifadesini kullandı.
Güçlü Türkiye'nin ve siyasi iradenin öneminin hem bölge hem de insanlık için ne denli hayati olduğunu vurgulayan Doğan, "Filistin davasına sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın küresel çeteler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından yıllardır neden hedef alındığını bugünlerde yeniden idrak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Adıyaman
AK Parti Adıyaman İl Başkanlığınca Demokrasi Parkı'nda düzenlenen törende konuşan İl Başkanı Faruk Bülent Kablani, İsrail'in Filistin'e zulüm ettiğini aktararak şöyle devam etti:
"İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali, bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir. İsrail kurulduğu günden bu yana batının çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletin ne kadar ileri boyutta olduğu ortadadır. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur."
Kilis
AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ise İsrail'in 1 yıldır soykırım yaptığını vurguladı.
Filistin davasının tüm insanlığın vicdan davası olduğunu belirten Diyarbakırlı, "Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.
Hakkari
Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesi önünde bir araya gelen grup adına AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya açıklama yaptı.
İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırıların devam ettiğini belirten Kaya, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:
"Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir."
Açıklamaya, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.
Muş
Muş Belediyesi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Melik Emre, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini belirtti.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla Filistin'de savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını dile getiren Emre, "İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim, esasında İsrail katliamı ve soykırım makinasının hız ve şiddetini daha da artmasıdır. Bir yıl içinde 42 binden fazla masum Filistinli, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Filistin konulu resim sergisi gezildi; etkinliğe Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Memur Sen İl Başkanı Mahir Barışhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.