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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Anneler Günü Pikniği" etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar ve annelerini "Anneler Günü Pikniği"nde buluşturacak.

Esra Ağaçyetiştiren  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Anneler Günü Pikniği" etkinliği

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SED hizmetinden yararlanan çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek; sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 11 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde ülke genelinde piknik etkinlikleri düzenlenecek.

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Çocukların anneleriyle kaliteli zaman geçirmesi, duygusal bağlarını güçlendirmesi ve aile içi iletişimin desteklenmesinin amaçlandığı etkinlikte, geleneksel çocuk oyunları, grup etkinlikleri ve anne-çocuk etkileşimini artıracak eğlenceli aktiviteler yer alacak.

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