Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Selin Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi başvurusu bulunmamaktadır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca bu iddia dışında daha önce de açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası" ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.