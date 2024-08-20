Dolar
33.84
Euro
37.56
Altın
2,527.32
ETH/USDT
2,646.70
BTC/USDT
60,647.00
BIST 100
10,014.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Selin Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi başvurusu bulunmamaktadır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca bu iddia dışında daha önce de açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Sarp Özer  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Selin Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi başvurusu bulunmamaktadır

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası" ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'un bilirkişi heyeti davadan çekildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Selin Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi başvurusu bulunmamaktadır
Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
Taşkınlarla gündeme gelen Terme Çayı'nın yatağı 30 metre genişletiliyor

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Selin Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi başvurusu bulunmamaktadır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Selin Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi başvurusu bulunmamaktadır

Şehit yakınları ve gazilerin TCDD'den bilet alım işlemleri kolaylaştırıldı

Devlet himayesindeki gençler üniversiteye adım atıyor

500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuda istihdam edilecek

500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuda istihdam edilecek
Aile ve Sosyal Destek Programı ile 7 milyon 700 bin haneye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Destek Programı ile 7 milyon 700 bin haneye ulaşıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet