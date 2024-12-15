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AFAD, Sednaya Hapishanesi için arama kurtarma ekibi sevk edecek

AFAD'a bağlı 80 kişilik ekip, yarın Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişileri kurtarmak için arama tarama faaliyeti yapacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
AFAD, Sednaya Hapishanesi için arama kurtarma ekibi sevk edecek

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için arama kurtarma ekibi gönderecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, 80 kişilik ekibin, yarın alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.



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