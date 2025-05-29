Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Depremin 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Geçmiş olsun Kiğı. İlçemizde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.