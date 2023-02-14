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Kahramanmaraş’ta Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan Selvi Apartmanı'nın enkazından 201. saatte 26 yaşındaki öğretmen Emine Akgül sağ çıkarıldı. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 zanlı yakalandı

Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 şüpheli gözaltına alındı.

Volkan Kaşik   | 14.02.2023
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 zanlı yakalandı

Malatya

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İncelemeler doğrultusunda ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 40 zanlıdan 26'sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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