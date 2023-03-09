MSB'den deprem bölgesindeki çocuklara şapka ve kıyafet dağıtıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki çocuklara özel birliklerin logoları bulunan şapka ve kıyafet dağıttı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çocuk demek, mutluluk demek, neşe demektir. Kuvvet komutanlıklarımızın gönderdiği hediyeleri deprem bölgesindeki çocuklarımıza dağıtarak mutluluklarına ortak olduk." ifadesine lyer verildi.
Çocuk demek, mutluluk demek, neşe demektir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2023
Kuvvet Komutanlıklarımızın gönderdiği hediyeleri deprem bölgesindeki çocuklarımıza dağıtarak mutluluklarına ortak olduk.
Türkiye Vakti 🇹🇷 pic.twitter.com/ZOOJKZO4OJ
Paylaşımda askerlerin çocuklara SOLOTÜRK yazılı sweatshirt ve Deniz Kuvvetleri logolu şapkaları giydirdikleri görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.