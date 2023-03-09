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Gündem, Asrın felaketi

MSB'den deprem bölgesindeki çocuklara şapka ve kıyafet dağıtıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki çocuklara özel birliklerin logoları bulunan şapka ve kıyafet dağıttı.

Yusuf Soykan Bal  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
MSB'den deprem bölgesindeki çocuklara şapka ve kıyafet dağıtıldı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çocuk demek, mutluluk demek, neşe demektir. Kuvvet komutanlıklarımızın gönderdiği hediyeleri deprem bölgesindeki çocuklarımıza dağıtarak mutluluklarına ortak olduk." ifadesine lyer verildi.

Paylaşımda askerlerin çocuklara SOLOTÜRK yazılı sweatshirt ve Deniz Kuvvetleri logolu şapkaları giydirdikleri görüntülere de yer verildi.

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