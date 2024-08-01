AFAD, depremzedelere 111,6 milyar lira barınma ve nakdi yardım desteği ulaştırdı
AFAD, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan paradan 111 milyar 627 milyon 842 bin 186 liranın barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bağış hesabında toplanan 138 milyar 844 milyon 424 bin 939 liranın, 111 milyar 627 milyon 842 bin 186 lirası, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldı.
Afetzedelere harcanan miktarın 59 milyar 714 milyon 726 bin 500 lirasını nakdi yardımlar, 51 milyar 913 milyon 115 bin 686 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.