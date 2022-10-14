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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulunuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağına geldi.
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AFAD: Amasra'da maden ocağındaki patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 14.10.2022
AFAD: Amasra'da maden ocağındaki patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."

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