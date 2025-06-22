Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,254.80
BTC/USDT
102,454.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’dan fırlatılan füzenin Tel Aviv’de isabet ettiği Nes Ziona bölgesinden yayındayız. Çanakkale’de merkeze bağlı Erenköy ve Yenimahalle köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. YKS’nin ikinci oturumu “Alan Yeterlilik Testleri” sona erdi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi çıkışından yayındayız. İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran'dan yayındayız.
logo
Gündem

Adana'da orman yangını çıktı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fatih Azgın  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Adana'da orman yangını çıktı

Adana

Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Devrilen arazözdeki 2 personel yaralandı

Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüldü
Bolu ve Karabük'te YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrencilere trafik ekipleri yardım etti
Adana'da orman yangını çıktı
Antalya'da makilik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor
Siirt'te çekirgelere karşı dronla ilaçlama yapılıyor

Benzer haberler

Adana'da orman yangını çıktı

Adana'da orman yangını çıktı

Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor

Aydın'da ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet