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Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçrayan anız yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fatih Azgın  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı

Adana

Örendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin bahçesi ve ormanlık alana da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bazı mahalleliler de ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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