Antalya'da teknede çıkan yangının söndürülmesine jet ski ve flyboard kullanıcıları da destek verdi
Antalya'nın Kemer ilçesinde teknede çıkan yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerine jet ski ve flyboard kullanıcıları da denizden su püskürterek yardım etti.
Antalya
Ayışığı Koyu'ndaki bir teknede dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken su sporları tesisinde çalışanlar jet ski ve flyboard ile tekneye su püskürterek yangına ilk müdahalede bulundu.
Antalya'nın Kemer ilçesinde teknede çıkan yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerine jet ski ve flyboard kullanıcıları da denizden su püskürterek yardım etti https://t.co/myRCe3uHZi pic.twitter.com/1Ya0ftKSMg— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 18, 2025
Yangın, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle diğer teknelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.