Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü
Adana
Adana'nın Karaisalı ilçesinde sokakta başıboş gezerken yakalanan 3 pitbull cinsi köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
Polis ekipleri, ilçede devriye gezdikleri sırada 3 pitbull cinsi köpeğin sokakta başıboş gezdiğini fark ederek durumu belediyeye bildirdi.
Belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 köpeği yakaladı.
Köpekler, Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.