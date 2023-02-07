Adana Havalimanı deprem bölgelerine hızlı ulaşımın üssü oldu
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Adana Havalimanı, yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü oldu.
Adana
Yurt içi ve yurt dışından gönüllülerin yanı sıra görevlendirilen arama kurtarma ekiplerini ve malzemeleri taşıyan uçaklar, deprem bölgelerine hızlıca ulaşmak için Adana Havalimanı'na iniyor.
Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapanmasıyla daha da önem kazanan havalimanına gelen ekipler, buradaki görevliler tarafından yönlendirilerek ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmaları sağlanıyor.
Havalimanında ayrıca bu ekiplerin kullanacakları malzemelerin taşınması için tır ve kamyonlar da hazır bulunuyor.
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