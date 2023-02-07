Dolar
18.83
Euro
20.16
Altın
1,867.84
ETH/USDT
1,641.00
BTC/USDT
22,971.00
BIST 100
4,548.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Adana Havalimanı deprem bölgelerine hızlı ulaşımın üssü oldu

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Adana Havalimanı, yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü oldu.

Bekir Ömer Fansa   | 07.02.2023
Adana Havalimanı deprem bölgelerine hızlı ulaşımın üssü oldu Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa - AA

Adana

Yurt içi ve yurt dışından gönüllülerin yanı sıra görevlendirilen arama kurtarma ekiplerini ve malzemeleri taşıyan uçaklar, deprem bölgelerine hızlıca ulaşmak için Adana Havalimanı'na iniyor.

Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapanmasıyla daha da önem kazanan havalimanına gelen ekipler, buradaki görevliler tarafından yönlendirilerek ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmaları sağlanıyor.

Havalimanında ayrıca bu ekiplerin kullanacakları malzemelerin taşınması için tır ve kamyonlar da hazır bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı
İspanya, kurtarma çalışmalarına yardım için 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi
Kepez Belediyesi ekipleri 30 saat sonra 4 kişilik aileyi enkazdan sağ çıkardı
Hint ve Fransız arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Adana'ya ulaştı
Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Adana Havalimanı deprem bölgelerine hızlı ulaşımın üssü oldu

Adana Havalimanı deprem bölgelerine hızlı ulaşımın üssü oldu

Hatay, Adana ve Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

THY, 4 ilden İstanbul'a yapılacak uçuşlarda bilet fiyatını 100 TL olarak sabitledi

Bakan Kirişci: Depremlerin ardından bölgedeki 79 su tesisi incelendi

Bakan Kirişci: Depremlerin ardından bölgedeki 79 su tesisi incelendi
AK Parti Sözcüsü Çelik, depremlerin ardından Adana'daki çalışmaları inceledi

AK Parti Sözcüsü Çelik, depremlerin ardından Adana'daki çalışmaları inceledi
Adana'da depremden etkilenenlere barınma desteği

Adana'da depremden etkilenenlere barınma desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet