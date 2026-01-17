Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,298.70
BTC/USDT
95,163.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Erzurum TOKİ Konut Kura Çekim Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptıkları yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha eklediklerini belirterek, "Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." bilgisini paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin havacılık altyapısında son 24 yılda aldığı mesafeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, kıtaların kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer aldığına işaret eden Uraloğlu, bu avantajı doğru okuyarak ulaştırma stratejilerini küresel ölçekte ve bütüncül bir anlayışla planladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını, pasif durumdaki 16 havalimanını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardıklarını anlattı. Uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında da dikkate değer yükseliş olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna, 92,4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz"

Havacılık alanındaki altyapı gücünü, diplomatik başarılarla da perçinlediklerine dikkati çeken Uraloğlu, 2003'te 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayısını bugün 175'e çıkardıklarını, dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçulduğunu vurguladı. Bu altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin, havayolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yıl yıl yansıdığını belirten Uraloğlu, "2025'te transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak, Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu sayıyla yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci sırada yer aldık. İstanbul Havalimanı'mız da yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, tek başına Türkiye nüfusuna yakın yolcuyu misafir ederek, büyük başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarına da değinerek, böylece 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pisti, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesisleri milletin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi
Uzman erbaşlar, TSK'nın teknik ve kritik alanlarında önemli görevler üstleniyor
Antalya'da yüz tanıma kameralarıyla kent güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Evde Bakım Yardımı"na ilişkin açıklama
İstanbul'da "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının tanıtımı yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştı

Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştı

Bakan Uraloğlu, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesi artıyor

Aksaray Ortaköy Çevre Yolu bugün hizmete açılacak

Aksaray Ortaköy Çevre Yolu bugün hizmete açılacak
Bakan Uraloğlu: 5G, Türkiye'nin geleceğe attığı en güçlü ve en kararlı adımlardan biridir

Bakan Uraloğlu: 5G, Türkiye'nin geleceğe attığı en güçlü ve en kararlı adımlardan biridir
YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı

YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet