Yaşam

Yaz aylarında kuruyan Adana'daki Şarlayan Şelalesi yeniden akmaya başladı

Adana'nın Feke ilçesinde yaz döneminde kuruyan Şarlayan Şelalesi, yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

Ömer Faruk Aygören  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Yaz aylarında kuruyan Adana'daki Şarlayan Şelalesi yeniden akmaya başladı Fotoğraf: Ömer Faruk Aygören/AA

Adana

İlçeye 25 kilometre mesafedeki Tapan bölgesinde yer alan ve yılda 3 ay akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gezi rotasında yer alıyor.

Etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başlayan şelale, dağın ortasından dökülen sularıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 30 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi.

