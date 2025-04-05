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Adalet Bakanı Tunç'tan CMK müdafi ücretlerine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında barolarca görevlendirilen avukatlara yapılacak zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin, bugün itibarıyla Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladıklarını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Adalet Bakanı Tunç'tan CMK müdafi ücretlerine ilişkin paylaşım

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından "CMK müdafi ücretlerini UYAP'tan online ödeme imkanı getirdik" başlığıyla yaptığı açıklamada, yargının üç sacayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatların mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

"Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık." ifadesini kullanan Tunç, bu kapsamda, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliğinin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegre edilerek birlikte çalışabilir hale getirildiğini kaydetti.

Bakan Tunç, "Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak." ifadesini kullandı.

Uygulamayla birlikte zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlara ödenme sürecinin daha hızlı ve verimli şekilde yürütüleceğine işaret eden Tunç, bu sayede baro ve adliyelerin iş yükünün azalacağını, kırtasiye işlemlerinin düşeceğini, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağını vurguladı.

Tunç, elektronik ödeme uygulamasının baro ve avukatlar için hayırlı olmasını diledi.

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