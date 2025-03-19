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Gündem, Kültür

ABD'li ünlü yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı

ABD'de ünlü Hollywood yönetmeni Carl Erik Rinsch, dizi yapacağı iddiasıyla Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
ABD'li ünlü yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı

Ankara

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Netflix, yapım aşamasındaki "White Horse" isimli diziyi satın almak için 2018-2019 yıllarında Rinsch'e 44 milyon dolar ödeme yaptı.

Ancak Rinsch, diziyi tamamlamak için Netflix'ten 11 milyon dolar ek para talep etti.

Rinsch, Netflix'ten aldığı 11 milyon doları dizinin çekimlerini tamamlamak için kullanmak yerine kendi kişisel hesabına aktardı.

Bu para ile kripto para ve lüks araçlar satın aldığını öne sürülen 47 yaşındaki yönetmen, dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerden gelir elde etme suçlamasıyla dün California'da tutuklandı.

Aynı gün hakim karşısına çıkarılan Rinsch, hakkındaki iddianamenin hazırlandığı New York'ta mahkemeye çıkmak için 100 bin dolar kefalet ödemeyi kabul etti.

"47 Ronin" ve" The Gift" gibi yapımlarla tanınan Rinsch'in New York'taki duruşma tarihi henüz belli değil.

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