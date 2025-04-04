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AA, Suriye'de İsrail'in saldırı düzenlediği T4 Hava Üssü'nü görüntüledi

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan ve İsrail’in hava saldırılarıyla tahrip etmeye çalıştığı T4 Hava Üssü, Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Ahmet Karaahmet  | 04.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
AA, Suriye'de İsrail'in saldırı düzenlediği T4 Hava Üssü'nü görüntüledi

Humus

Humus'a bağlı Palmira (Tedmur) bölgesinin batısında yer alan T4, devrik rejim tarafından uzun yıllar hava üssü olarak kullanıldı.

Ülkenin en büyük hava üslerinden T4, geniş bir alanı kaplarken, uzun pistlere ve uçakların konuşlanacağı büyük alanlara sahip bulunuyor.

T4 Hava Üssü, Suriye'nin orta kesimlerinde stratejik bir konumda yer alırken, kara yolu ile Humus ve Şam gibi büyük kentlere bağlanırken, lojistik operasyonlara da avantaj sağlıyor.

Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği’nin verdiği destekle modernize edilen hava alanı, devrik rejimin hava kuvvetlerinin en önemli operasyon üslerinden biri işlevini gördü. Üssü, Rus ve İran ordusu da kullandı.

05.04.2025


İsrail, zaman zaman İran güçlerini hedef aldığı üsse saldırılarını rejimin devrilmesinden sonra artırarak, tamamen devre dışı kalmasını amaçladı.

AA ekibinin yoğun uğraşların ardından girdiği üste, ana pistin orta kısımlarının ve radar sistemlerinin vurulduğu, uçak hangarlarının saldırılarda hedef alındığı ve üste hizmet dışı kalmış bazı savaş uçakları bulunduğu görüldü.

Üste AA’ya bilgi veren bir görevli, İsrail’in dün düzenlediği 4 saldırıda, S200 ve S400 hava savunma sistemlerinin de hedef alındığını kaydetti.

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