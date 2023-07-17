Dolar
26.34
Euro
29.61
Altın
1,954.70
ETH/USDT
1,912.70
BTC/USDT
30,233.00
BIST 100
6,600.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

4-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı

MSB, 14-17 Temmuz arasında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 18 helikopter ve 2 uçağın orman yangınlarının söndürülmesine yönelik çalışmalara katıldığını, helikopter ve uçakların 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kemal Karadağ  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
4-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TSK'nın orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Orman yangınlarına karşı TSK tarafından oluşturulan Rezerv Güç'ün, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı.

Halen Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında da 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor. TSK'ya ait helikopterler, bağlı şirketimiz ASFAT tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor."

Açıklama, helikopter ve uçakların yangın söndürme çalışmaları sırasında çekilen görüntüleriyle beraber paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün Afrika'daki okulunda üst düzey yöneticilik yapan sanığa dava
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
4-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orman yangını

Benzer haberler

4-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı

4-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı

Orman yangınlarına neden oldukları gerekçesiyle bir haftada 7 şüpheli gözaltına alındı

Kanada’daki orman yangınlarında hayatını kaybeden itfaiyeci sayısı 2’ye çıktı

İstanbul'da orman ve mesire alanlarında güvenlik uygulaması

İstanbul'da orman ve mesire alanlarında güvenlik uygulaması
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB'den F-4 savaş uçağı ile bariyer testi paylaşımı

MSB'den F-4 savaş uçağı ile bariyer testi paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet