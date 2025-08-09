Dolar
Dünya

İspanya hafta sonuna Madrid ve Avila çevresindeki yangınlarla başladı

İspanya'nın başkenti Madrid ve onun kuzeyindeki Avila kenti çevresinde çıkan yangınlarda, tedbir amacıyla 100'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Şenhan Bolelli  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
İspanya hafta sonuna Madrid ve Avila çevresindeki yangınlarla başladı

Madrid

Aşırı sıcak havanın etkisini sürdürdüğü İspanya, hafta sonuna yangınlarla başladı.

Başkent Madrid'in Aranjuez ilçesinde ve başkentin 100 kilometre kadar kuzeyindeki Avila'nın San Bartolome de Pinares kasabası çevresinde dün kırsal ve ormanlık alanlarda yangınlar çıktı.

Yerel yönetim ve Sivil Koruma ekiplerinden yapılan açıklamalarda, Aranjuez'de bir sitedeki 40 kadar kişinin, San Bartolome de Pinares'de de 2 sitedeki 60'tan fazla kişinin, tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Bölgedeki tren ulaşımını aksatan ve 1600 yolcuyu etkileyen San Bartolome de Pinares'deki yangını söndürme çalışmalarına, Askeri Acil Yardım Biriminin (UME) de destek verdiği açıklandı.

Madrid özerk yönetimi ise Aranjuez'deki yangına itfaiye ve ormancılık kurumlarından 13 ekibin müdahale ettiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Meteoroloji uzmanları, ülke genelinde aşırı sıcak havanın hafta sonu etkisini sürdüreceğini, termometrelerin 40 derecenin üzerini göstereceğini belirtti.

