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19 Mayıs ve Gençlik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, 81 ilde coşkuyla kutlanacak.

Erkan Tiryaki  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
19 Mayıs ve Gençlik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'a kadar sürecek Gençlik Haftası boyunca çeşitli festivaller düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Toplamda 40 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

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Üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile 17 Mayıs'ta İstanbul’dan hareket edecek ve 19 Mayıs'ta Samsun’a ulaşacak. Bu seyahatle gençlere hem milli savunma sanayinin geldiği düzey gösterilecek hem de 19 Mayıs'ın tarihi önemi anlatılacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 21 Mayıs'a kadar "Türkiye’nin Gücü Gençliği" mottosuyla kent meydanlarında eş zamanlı olarak gençlik ve spor festivalleri gerçekleştirilecek.

Türkiye'de 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kırgızistan, Fransa’dan birer erkek ve kadın olmak üzere seçilen 182 genç, etkinlikler kapsamında ilk olarak İstanbul’da buluşacak. Temsilci gençlerin katılımıyla milli mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara'ya ziyaretler yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da temsilci gençler ve sporcularla 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret edecek. Temsilci gençler, 20 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilecek.

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