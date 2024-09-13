Bakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile İspanya'nın başkenti Madrid'de görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında olduğu mevkidaşlarıyla Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile bir araya geldiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.