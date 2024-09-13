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Bakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile İspanya'nın başkenti Madrid'de görüştü.

Büşranur Koca  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Bakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında olduğu mevkidaşlarıyla Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile bir araya geldiği bildirildi.

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