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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor

Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Medipol Başakşehir, 25 Mayıs Perşembe günü ilk maçta 1-0 mağlup ettiği MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Emre Doğan  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak.

Kupayı son olarak 2013'te müzesine götüren Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

25 Mayıs Perşembe günü yapılacak diğer yarı final rövanşında ise Medipol Başakşehir, ilk maçta 1-0 üstünlük kurduğu MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kupada yarı final rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) (0-0)

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman) (0-1)


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