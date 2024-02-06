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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupasında VavaCars Fatih Karagümrük çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bozhan Memiş  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Ziraat Türkiye Kupasında VavaCars Fatih Karagümrük çeyrek finale yükseldi

İstanbul

15. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Paoletti kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Emir Tintiş'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Yılport Samsunspor etkili geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mouandilmadji'nin uzaktan sert şutunda kaleci Sirigu uzanarak topu kornere tokatladı.

45+1. dakikada Teklic'in kale sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Lasagna topa kafayı vurdu. Kaleci Szumski son anda uzanarak gole engel oldu.

68. dakikada Yılport Samsunspor öne geçti. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Gümüşkaya kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Sirigu'nun yanından filelerle buluştu: 0-1

71. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Eyyseric ceza sahası içine ortaladı. Savunmadan gelen Biraschi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

89. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Paoletti, bekletmeden sert bir vuruşla topu üst köşeden filelerle gönderdi: 2-1

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fatih Karagümrük adını çeyrek finale yazdırdı.

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