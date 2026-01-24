Galatasaray, ikinci yarı açıldığı maçta Fatih Karagümrük'ü 3-1'le geçti

İstanbul
Karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray golü buldu. Sallai, Fatih Karagümrük oyuncusu Balkovec'in uzun vurduğu topu, İlkay Gündoğan'a indirdi. Bu oyuncunun şık topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Sara, ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi. 0-1.
27. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Serginho, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Sanchez'den sıyrılarak, meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-1.
33. dakikada Sara'nın sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
51. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sara, fileleri havalandırdı: 1-2.
55. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lemina'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprzında topla buluşan İlkay Gündoğan, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen, meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-3.
66. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol kanattan açtığı ortada kaleci Grbic, topu sektirdi. Ceza sahasının sağ tarafında meşin yuvarlakla buluşan Sallai, İlkay Gündoğan'a pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, üstten auta çıktı.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Sara'dan Galatasaray tarihinin en hızlı 4. golü
Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kulüp tarihinin Süper Lig'deki en hızlı 4. golünü attı.
Fatih Karagümrük müsabakasının 31. saniyesinde fileleri havalandıran Sara, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol, Süper Lig'de kulüp tarihinde atılan en erken 4. gol olarak kayıtlara geçti. Sara, ayrıca bu sezon Süper Lig'deki en erken golü atan isim oldu.
Galatasaray tarihinin Süper Lig'deki en erken golünü 2001 yılında Vedat İnceefe, Göztepe ile İstanbul'da yapılan müsabakada 18. saniyede fileleri havalandırarak kaydetti. İnceefe'yi Mbaye Diagne (27. saniye/2021-Gençlerbirliği) ve Younes Belhanda (30. saniye/2018-Yeni Malatyaspor) izledi.
Sara, "Double" yaptı
Gabriel Sara, kaydettiği 2 golle takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Mücadelenin 31. saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Brezilyalı futbolcu, 51. dakikada attığı golle bu kez skoru 2-1'e getirdi. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 28. resmi maçında tamamı Süper Lig'de olmak üzere 4. kez gol sevinci yaşadı.
Gabriel Sara, müsabakanın ardından taraftarın isteğiyle klasikleşen galibiyet üçlüsünü çektirdi.
Osimhen, 13 gole ulaştı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 13'e çıkardı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında takımının üçüncü, kendisinin ise ilk golünü atan Osimhen, Süper Lig'deki 13. maçında 7. kez fileleri havalandırmış oldu.
Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta 6 golü bulunuyor.
Osimhen, Gomis'e 1 adım daha yaklaştı
Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci sezonunu geçiren Victor Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancıları listesinde yükselmeye devam ediyor.
Galatasaray formasıyla 2 sezonda 59. resmi maçına çıkan 27 yaşındaki santrfor, toplamda 50 gole ulaştı. Galatasaray tarihinin en golcü 5. yabancı oyuncusu olan Osimhen, 2 kez daha fileleri havalandırması durumunda 51 gollü Bafetimbi Gomis'i geçerek 4. sıraya yerleşecek.
Barış Alper, Kayserispor maçında yok
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Zecorner Kayserispor müsabakası öncesi cezalı duruma düştü.
Bu sezon forma giydiği maçlarda üç kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, dördüncü kartı Fatih Karagümrük müsabakasında gördü. Cezalı duruma düşen 25 yaşındaki futbolcu, 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Ligde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadelede mağlubiyet yaşamadı.
Ligde bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada Kocaelispor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 mücadelede 5. galibiyetini yaşadı.
"Cimbom" bu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın ardından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Kalesini yine kapatamadı
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 12 maçın 10'unda gol yedi.
Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 12 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.
Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine 12 gol izni veren Galatasaray, son 5 deplasman maçında kalesini kapatamadı.
Galatasaray, rekabetteki son 9 randevuda yenilmedi
Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 9 Süper Lig maçında mağlup olmadı.
Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 9 mücadelede 6. galibiyetini aldı. Bu süreçte 3 kez de beraberlik yaşayan sarı-kırmızılıların bileği bükülmedi.
Taraftarlardan Okan Buruk'a büyük destek
Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk'a müsabakanın ardından büyük destek ve moral verdi.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti az sayıdaki taraftarının önüne giderek kutladı. Taraftarlar, takımın ardından teknik direktör Okan Buruk'u tribüne çağırdı.
Tecrübeli teknik adama destek veren taraftarlar, tezahüratlarla Süper Lig'de şampiyon olacaklarına dair inançlarını dile getirdi.
Karagümrük'ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ligdeki son galibiyetini 12. haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında yaşayan kırmızı-siyahlı takım, sonrasındaki 7 mücadelede 2 beraberlik alırken, 5. kez mağlup oldu.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, 1 Ocak'ta göreve geldiği takımının başında 3. resmi maçta da mağlupbiyeti önleyemedi.
Barış Kalaycı, kariyerinin ilk Süper Lig golünü attı
Fatih Karagümrük'ün genç orta saha oyuncusu Barış Kalaycı, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig müsabakasında gol sevinci yaşadı.
Ağustos 2024'te kırmızı-siyahlı takıma transfer olan Barış, ilk sezonunda Süper Lig'de 6 müsabakada forma giyerken, bu sezon 15. maçına çıktı. Mücadelenin 27. dakikasında takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü atan 20 yaşındaki orta saha, ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde tabelayı değiştirmiş oldu.
Barış, ayrıca bu sezon Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu ünvanını aldı.
Karagümrük teknik direktörü Aleksandar Stanojevic: "İkinci yarıda konsantrasyon kaybından dolayı iki gol yedik. Şu anda doğru yoldayız"
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ikinci yarısında konsantrasyon kaybından dolayı goller yediklerini söyledi.
Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mücadelenin ilk yarısında iyi performans sergilediklerini dile getiren Stanojevic, "Bugünkü maçta her şeyimizi verdik. Çalıştık, planlarımız da vardı. İkinci yarıda konsantrasyon kaybından dolayı iki gol yedik. Galatasaray da kalitesini gösterdi. O iki golden sonra maçı bitirdiler. Şu anda doğru yoldayız. Gelecek maçları düşünüyoruz. Bundan sonra daha fazla seviyemizde takımlara karşı oynayacağız. Gelecekteki sonuçlar için umutluyum." diye konuştu.
Santrfor eksikliği çektiklerini aktaran 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Takımda kesinlikle bir golcü eksikliği var. David Datro Fofana, sözleşmesindeki bir opsiyondan dolayı aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Kulüp de bu konuda hiçbir şey yapamadı. Bir forvet arayışı içindeyiz. Ancak bunu yaparken acele etmiyoruz. Transfer dönemi uzun ve yanlış karar vermek istemiyoruz. Eğer elimde bir santrfor veya başka oyuncular olsa işim çok daha kolaylaşırdı." dedi.
Aleksandar Stanojevic, santrfor haricinde de oyuncu alacaklarına değinerek, "Daha çok oyuncuya ihtiyacım var. Kulübün de transfer hakkında bir planı var. Yakında umarım yeni oyuncular aramıza katılacak. Ancak ikinci yarıdaki konsatrasyon eksikliği bir bahane olamaz. Bu konuyu transferlerle açıklayamayız. Burada tamamen bizim hatamız var. Her şey elimizdeydi. Biraz daha maçta kalabilseydik böyle olmayacaktı. O yüzden bahane aramıyorum." ifadelerini kullandı.
