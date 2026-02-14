Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,070.00
BTC/USDT
69,375.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, 2-2 berabere kaldı.

Halil İbrahim Avşar  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

6. dakikada Mihaila'nın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

9. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya'nın yerden ceza sahasına çevirdiği topa Koita gelişine vurdu. Çaykur Rizespor kalecisi Fofana, bu pozisyonda gole izin vermedi.

14. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Samet Akaydin, ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi. VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelip pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga Güldibi, Fıratcan Üzüm'ün pozisyonun başlangıcında faul yaptığını belirledi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

18. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Metehan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası Zuzek'in, arka direkte dar açıya rağmen yaptığı vuruşta Sowe'a çarpan top yön değiştirerek filelere gitti: 1-0

41. dakikada Çaykur Rizespor, Sowe ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Mihaila'nın sol kanattan ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan Sowe'un vuruşunda top üstten auta çıktı.

45. dakikada kırmızı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Dele-Bashiru'nun kazandığı top sonrası başlayan atakta önündeki boşluğu iyi değerlendirerek rakip kaleye yaklaşan Tongya, pasını Koita'ya verdi. Rakibini geçerek cezasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Koita'nın şutunda top ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

77. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Savunmanın arkasına sarkan Mebude, ceza sahasının sağından topu yerden içeriye çevirdi. Mithat Pala'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

85. dakikada Samed Onur'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yandan dışarı çıktı.

87. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik golünü buldu. Buljubasic'in sağdan ortasında, ceza sahasındaki karambolde seken top Mithat Pala'nın önünde kaldı. Mithat, kale önünden yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını Natura Dünyası Gençlerbirliği 23'e, Çaykur Rizespor ise 21'e çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSİ Genel Müdürü Balta: Barajlarımızda yüzde 42 seviyesinde bir doluluğa ulaşmış durumdayız
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü
Sakarya'nın tescilli kestane balı uluslararası yarışmadan ödül getirdi
Muğla'da doluluğu yüzde 110'a ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı

Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

Antalyaspor, Samsunspor'u mağlup etti

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı zirve iddiasını sürdürüyor

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı zirve iddiasını sürdürüyor
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindirmek istiyor

Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindirmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet