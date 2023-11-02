Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor 4. tura yükseldi

Konya
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, TFF 3. Lig ekibi Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.
7. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda top, kaleci Oğuzhan Dertli'de kaldı.
33. dakikada Muric'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oliveira'nın sert şutunda kaleci Oğuzhan Dertli gole izin vermedi.
55. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Rak'ın sağ kanattan pasına hareketlenen Muric'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
85. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Prip'in ceza sahası içinden sert şutunda üst direkten dönen topu Emrehan Gedikli filelere gönderdi: 2-0.
90+2. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi ve Konyaspor bir üst tura yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.