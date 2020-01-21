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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 24 Ocak'ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Hilmi Sever   | 21.01.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 24 Ocak'ta

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine son 16 turunu geçecek, 8 takım katılacak.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.

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