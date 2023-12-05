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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor, 5. eleme turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 1-0 yenen Corendon Alanyaspor, 5. eleme turuna yükseldi.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor, 5. eleme turuna yükseldi Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

14. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Sisto'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Anderson'un vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın ceza sahası yayında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

88. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinde vurduğu şutta dönen topu Cordova tamamlamak istedi ancak kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

90+1. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın yerden ortaladığı topta Cordova, boş pozisyonda topu auta gönderdi.

Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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