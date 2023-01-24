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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final turlarının kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Süha Gür   | 24.01.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final turlarının kura çekimi yapıldı

İstanbul

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz ve kulüp temsilcileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Mehmet Büyükekşi, çeyrek ve yarı final mücadelesi verecek tüm takımlara başarı diledi.

Kupaya 148 takımla başlandığını hatırlatan Büyükekşi, "Çeyrek finale kalan 8 takımı canı gönülden tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından. Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Kupamıza sponsor olan Ziraat Bankası 159 yıllık bir kurum. Türkiye'de ulu bir çınar. Her konuda Türk futboluna büyük katkılar sağladı. Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok taraftarı olan spor dalı. Çeyrek ve yarı finalde dileğimiz futbolun güzelliklerinin sergilenmesi." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz de "Spora ve sanata destek vermek bankamızın üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Türk sporunun büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Türk sporunun destekçisi olmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Eşleşmeler

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

Yarı finalde ise Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK maçının galibi, Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının galibini ağırlayacak.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının galibi ise MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının galibini konuk edecek.

Kupada yarı final müsabakaları ise 4-5-6 Nisan ile 25-26-27 Nisan tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

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