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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Cihan Aydın düdük çalacak.

Ercan Çakar  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmada Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün

2 Nisan Çarşamba:

17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın

3 Nisan Perşembe:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

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