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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turundaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Metin Arslancan  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17-18-19 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: Ömer Tolga Güldibi

15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor: Fatih Tokail

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor: Volkan Bayarslan

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Yasin Kol

18 Aralık Çarşamba:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor: Çağdaş Altay

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK: Ali Şansalan

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK: İlker Yasin Avcı

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Gültekin

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor: Yunus Dursun

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Ali Özer

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK: Davut Dakul Çelik

19 Aralık Perşembe:

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor: Reşat Onur Coşkunses

14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK: Furkan Aksuoğlu

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe: Ümit Öztürk

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