Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı’nda “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Jota Silva'yı kiraladı

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Can Öcal  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Jota Silva'yı kiraladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralandığı aktarıldı.

Jota Silva, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 31 lig maçında 3 gol kaydetti.


