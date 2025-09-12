Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Jota Silva'yı kiraladı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralandığı aktarıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Jota Silva, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 31 lig maçında 3 gol kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.