Dolar
13.77
Euro
15.58
Altın
1,772.77
ETH/USDT
4,592.50
BTC/USDT
57,029.00
BIST 100
1,906.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı’na katılıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da Cihanbeyli Belediyesi Tapu Teslim Töreni’nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kurası çekildi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı.

Erkan Tiryaki   | 03.12.2021
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kurası çekildi

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.

Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti

Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Kasımpaşa- Kocaelispor

VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

Trabzonspor-Beypiliç Boluspor

Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969

Göztepe-Yılport Samsunspor

Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor

Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adana Demirspor-Ankaraspor

Gaziantep Futbol Kulübü- Bursaspor

Galatasaray-Altaş Denizlispor

Beşiktaş-Altay

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Delta varyantında kazanılan tecrübe, Omicron ile mücadelede rehber olacak
Güney Afrika'da günlük vaka sayıları hızla yükseliyor
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İspanya'da Kovid-19 vakaları 1 ayda 4,5 kat arttı

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kurası çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kurası çekildi

Ronaldo 800 gol barajını geçen ilk futbolcu oldu

Sivasspor yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Terim ile Denizli 7. kez karşı karşıya

Terim ile Denizli 7. kez karşı karşıya
Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek
Galatasaray-Altay rekabetinde 83. randevu

Galatasaray-Altay rekabetinde 83. randevu