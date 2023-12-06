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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu toplu sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, bugün oynanan maçlarla başladı.

Ekip  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu toplu sonuçları

Ankara

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: 3-1

Bodrum FK-Menemen FK: 2-1

Erzurumspor FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-3

Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: 4-1

Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-0

Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Eyüpspor-Ankara Demirspor: 3-1

Sakaryaspor-Ankaraspor: 1-0

Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: 2-1

Göztepe-1461 Trabzon FK: 3-0

Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 4-1

Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: 2-3

TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 3-0

Not: 5. tura yükselen takımlar kalın yazılmıştır.

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