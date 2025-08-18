Dolar
Çorum'un Çalyayla köyünde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 21 Ağustos'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 21 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Ceren Aydınonat  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 21 Ağustos'ta yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kupada 1. eleme turuna Nesine 2. Lig'den 28, Nesine 3. Lig'den 46, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) ise 16 takım katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
