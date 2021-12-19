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Spor, Futbol

Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşması 0-0 berabere sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşması 0-0 berabere sona erdi.

Murat Asil   | 19.12.2021
Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşması 0-0 berabere sona erdi Fotoğraf: Ergün Haktanıyan / AA

Kayseri

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

7. dakikada sol kanattan Kemen'in ortasında kafa topu mücadelesinde İlhan Parlak ile kaleci Günay Güvenç'i geçen topu iyi takip eden Onur Bulut'un şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

14. dakikada Günay Güvenç'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Furkan Soyalp, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Lung, müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan Kemen'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

48. dakikada Furkan Soyalp'in savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Figueiredo'nun, ceza sahasına sol çaprazdan girer girmez kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

51. dakikada sağ çaprazdan Emrah Başsan'ın ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

60. dakikada Enver Cenk Şahin'in sağ kanattan yaptığı ortada Figueiredo'nun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Furkan Soyalp dönen topu tamamlamak istedi ama kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

64. dakikada sol taraftan Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Onur Bulut'un kafa vuruşunda, kaleye yönelen topu kaleci Günay Güvenç son anda çelmeyi başardı.

85. dakikada Onur Bulut'un ortasında ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada Mendyl, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Net pozisyonlarımız oldu. Maalesef değerlendiremedik"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, dengeli bir maç olduğunu, her iki takımın da bazen 3 puanı alacak pozisyonlar yakaladığını belirtti.

Net pozisyonlar yakaladıklarını ama değerlendiremediklerini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Rakip takımın net pozisyonunda top direkten dönünce o zaman takım uyandı. Uyandıktan sonrada net pozisyonlarımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Böyle pozisyonları deplasmanda yakaladığınızda değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendiremediğiniz zaman bu sorunları yaşayabilirsiniz. Deplasmanda 1 puan aldık. 1 puan bizim için iyi. Ama oynadığımız futbol, istek, arzu beni memnun etti. Maça 7 eksikle geldik. Deplasmanda 3 puanı almak inşallah nasip olur. Eğer bu 7 eksikten birkaçı takımda olsaydı, deplasmanda 3 puan almış olurduk diye düşünüyorum."

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "20 puandayız. Hedeflediğimiz puanları alacak 2 tane önümüzde maç var"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gaziantep FK ile berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maça iyi başladıklarını fakat yaptıkları pas hataları nedeniyle ilk devre oyunun kontrolünü rakibe verdiklerini söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, pozisyonlar itibarıyla maçın iki tarafa da gidip geldiğini belirtti.

Erken gol bulmak için maça çıktılarını fakat bunu başaramadıklarını ifade eden Karaman, "İlk 15 dakikaya iyi başladık. Nette pozisyon da bulduk fakat ondan sonra çok pas hatası yaptık. Yani o kadar önemli pas hataları yaptık ki oyunun kontrolünü rakibe verdik. O da bizim sahadaki duruşumuzu bozdu. İlk devreyi böyle bitirdik." dedi.

İkinci yarı karşılıklı ataklar ve pozisyonlarla geçtiğini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Bizim korner atarken rakibe verdiğimiz pozisyon eleştireceğimiz bir durumdur. Böyle bir pozisyonu vermemeliydik. Çok net bir pozisyon verdik. 5'li savunmayı ve merkezi iyi kapatan Gaziantep takımına karşı oynadık. Böyle takımları aşmak, minimum pas hatası ile oynamak lazım. Biz bunları yapamayınca gol pozisyonlarında da az pozisyon yakalıyoruz. Nihayetinde 1 puan zaman zaman önemli. Bazen yenemediğin, kötü oynadığın az gol şansı bulduğun zamanda da maçı gol yemeden bitireceksin. 20 puandayız. Hedeflediğimiz puanları alacak 2 tane önümüzde maç var. Buradakini keşke alsaydık ama olmadı. Hafta içi ve hafta sonu ağır bir maç trafiği bizi bekliyor, ondan sonra da kupa var."

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