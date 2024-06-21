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Spor, Futbol

Yeni sezon mesaisine başlayacak Hatayspor'da orta saha ve hücuma takviye planı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak Atakaş Hatayspor'da orta saha ve hücuma yönelik transferler planlanıyor.

Serkan Avci  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Yeni sezon mesaisine başlayacak Hatayspor'da orta saha ve hücuma takviye planı

Mersin

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ligin bitimine 4 hafta kala başına geçtikleri takımı kümede tutmayı başardıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır yaralar alan Hatay halkının yüzünü güldürebilmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Pulat, bu süreçte özveriyle gayret eden teknik ekip ve oyunculara teşekkür etti.

Pulat, yeni sezonda doğru hamleleri yapacak olan takımların ligde başarılı olacağı belirterek, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e yükselen Göztepe, Bodrumspor FK ve Eyüpspor mali disiplini olan takımlar. Maddi olarak gücü yerinde olan, istediği şekilde kadro planlaması yapacak takımlar ligin seviyesini daha yukarıya çıkartacak. Eyüpspor ve Bodrumspor FK, Süper Lig tecrübesini ilk kez yaşayacak. Bu lige seyir zevki katacaklarına inanıyorum. Ligin kalitesi bu sene alttan gelen takımlarla artacak. Ligi bizim gibi 4-5 yıldır yaşayan takımlar da doğru kadro planlaması ve tecrübesiyle yarışacak."

Pulat, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da 1 Temmuz'da girecekleri kampla başlayacaklarını dile getirerek, "Kamp sürecimizin iki etabını da Erzurum'da geçireceğiz. Daha sonra ağustos ayının ilk haftasında tesise döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Transferlerin büyük bölümünü kamp sürecine yetiştirmek istiyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, transfer çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Çok fazla değişimden yana değilim, istikrardan yanayım. Geçen sezon son 4 maçta başarı hikayesi yazan oyuncularımızı takımda tutmak istiyoruz. Bizim gibi kulüpler oyuncu satışından kazandığı paralarla ayakta duran yapıdalar. Göndereceğimiz oyuncularımızın yerine iyi alternatifler getirip, istikrarlı bir kadro yapısına imza atıp, birbirini tamamlayan oyuncularla lige daha hazır bir giriş yapmak istiyoruz. Bu noktada ekibim ve ben, bulduğumuz oyuncuları yönetime sunup yeni transferlerin büyük bölümünü kamp sürecine yetiştirmek istiyoruz. Kenar oyuncusu arıyoruz. Orta sahaya takviye yapmayı düşünüyoruz. Genel anlamda hücuma yönelik takviyeler planlıyoruz."

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