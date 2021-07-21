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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor transfer çalışmalarını hızlandırdı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi şu ana kadar 7 futbolcu transfer ederken, 10 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Volkan Kaşik   | 21.07.2021
Yeni Malatyaspor transfer çalışmalarını hızlandırdı

Malatya

Süper Lig'de geçen sezonu 15. sırada tamamlayan Malatya temsilcisinde, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

İlk etabı Malatya'da, ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da tamamlayan sarı-siyahlılarda, yeni transferler takıma katılmaya devam ediyor.

Yeni Malatyaspor, şu ana kadar Cengizhan Akgün, Rayane Aabid, Oussama Haddadi, Taha Gür, Benjamin Tetteh, Mert Örnek ve Stevie Mallan'ı renklerini bağladı.

10 futbolcuyla yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesinde 10 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe'yi ABD'nin Houston Dynamo Kulübüne gönderen sarı-siyahlı ekip, bu transferden 1,5 milyon avro bonservis geliri elde etti.

Malatya ekibinde Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu unvanını elde eden Umut Bulut, TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor'a transfer oldu. Futbolcu Bülent Cevahir ise Atakaş Hatayspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Afriyie Acquah, Erkan Kaş, Fernando Zuqui, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Ahmed Ildiz ve Issam Chebake ile sözleşmelerinin tamamlanmasının ardından yollar ayrıldı.

Hakkı Çelikel: En az 4 futbolcu daha transfer edeceğiz

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Bolu'daki ilk etap kampın tamamlandığı, bu süreçte yeni transferlerin takıma katıldığını belirten Çelikel, Kurban Bayramı tatilinin ardından tekrar Bolu'da çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çelikel, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, oynadıkları hazırlık maçlarında takımın durumunu görme fırsatı bulduklarını bildirdi.

Transfer çalışmalarını hızla sürdürdüklerini anlatan Çelikel, şöyle devam etti:

"Eksik bölgeleri biliyoruz ve ona göre transfer çalışmalarımız sürüyor. Orta sahaya en az 2 futbolcu takviyesi daha yapmamız gerekiyor. Transfer süreci kolay olmuyor. En az 4 futbolcu daha transfer edeceğiz. Bunu için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İyi transferleri takıma kazandıracağız. Görüşme halinde olduğumuz ve nihai sonuca yakın olduğumuz futbolcular var. Yeni Malatyaspor'a katkı sağlayacak futbolcularla görüşüyoruz. Bundan sonra bizim için kriter sadece başarı, buna odaklandık. Bu doğrultuda başarılı bir takım kurmak istiyoruz."

"Gençlere önem veriyoruz"

Hakkı Çelikel, iyi bir takım oluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de olmak kolay değil ama en zoru Süper Lig'de kalmak. Anadolu takımları için bu çok önemli. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Bunun için de sadece kariyer sahibi, kendini ispatlamış futbolcular değil, gelecek vaat eden, takıma ilerde maddi ve manevi katkı sağlayacak futbolcularla anlaşmak istiyoruz. Şu an anlaştığımız 3-4 genç oyuncu var. İnanıyoruz ki bu oyuncular ileride Yeni Malatyaspor için maddi ve manevi faydalı olacaklar. Gençlere önem veriyoruz, başkanımız da hep söylüyor; 'gençler her kulübün istikbalidir.' O nedenle gençlere yoğunlaşıyoruz. Alternatif olarak gençleri almak istiyoruz."

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