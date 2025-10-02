Dolar
41.60
Euro
49.01
Altın
3,871.63
ETH/USDT
4,381.60
BTC/USDT
118,586.00
BIST 100
11,170.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık edecek Aşdod Limanı’ndan yayındayız
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek

Trabzon

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek sonlandıran Karadeniz ekibi, yarın rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede yer almayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1,6 milyondan fazla kişi hac kaydını yeniledi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir
Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, şampiyonluk yaşamak istiyor

Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, şampiyonluk yaşamak istiyor

Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi
Ertuğrul Doğan: Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa her türlü tedbiri almak zorundaydım

Ertuğrul Doğan: Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa her türlü tedbiri almak zorundaydım
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco: Nice güçlü bir takım ama onların da bizi savunması gerekiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco: Nice güçlü bir takım ama onların da bizi savunması gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet