Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek

Trabzon
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.
Ligde 3 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek sonlandıran Karadeniz ekibi, yarın rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede yer almayacak.