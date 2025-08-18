Dolar
40.89
Euro
47.87
Altın
3,351.04
ETH/USDT
4,260.00
BTC/USDT
115,309.00
BIST 100
10,896.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Yedpa Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak

Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Benfica'yı ağırlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

Karşılaşmaların rövanşları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

20 Ağustos Çarşamba:

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)

Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak

Fenerbahçe Kulübü Yönetici Ahmet Ketenci'den camiaya birlik mesajı

Fenerbahçeli Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçe, Göztepe ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Göztepe ile berabere kaldı
GKRY'deki aşırı sağcı ELAM üyesi Hamboullas, Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti

GKRY'deki aşırı sağcı ELAM üyesi Hamboullas, Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti
ABB FOMGET'te hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak

ABB FOMGET'te hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet