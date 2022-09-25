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Spor, Futbol

UEFA, Halil Umut Meler'i Romanya-Bosna Hersek maçında görevlendirdi

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e, Romanya ile Bosna Hersek takımları arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakasında görev verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.09.2022
UEFA, Halil Umut Meler'i Romanya-Bosna Hersek maçında görevlendirdi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'deki Giulesti Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.

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