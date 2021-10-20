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Spor, Futbol

UEFA, hakem Halis Özkahya'yı Avrupa Konferans Ligi'nde görevlendirdi

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'yı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında görevlendirdi.

Ercan Doğan   | 20.10.2021
UEFA, hakem Halis Özkahya'yı Avrupa Konferans Ligi'nde görevlendirdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yapılacak müsabakada, Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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