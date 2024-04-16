UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Bugün:
Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)
Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)
Yarın:
Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)
Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)
Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.