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Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak.

Fatih Erel  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Bugün:

Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)

Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)

Yarın:

Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.


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