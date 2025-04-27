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Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barselona ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Nyon’daki kamp merkezinde gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Barcelona, hazırlıklarını tamamladı

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Barcelona, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Göktuğ Ergün  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Barcelona, hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

Nyon

Final karşılaşmasının oynanacağı Colovray Spor Merkezi'nde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda İspanya temsilcisi, teknik direktör Juliano Belletti yönetiminde çalıştı.

İdmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

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Orta ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor ile Barcelona 19 yaş altı takımları arasındaki UEFA Gençlik Ligi finali, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

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