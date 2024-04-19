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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan

Fransa temsilcisi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Aston Villa'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.

Abdulkadir Karakaya  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lille'in normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcu, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Cristiano Biraghi (Fiorentina) ve Ferran Jutgla'nın (Club Brugge) önünde ilk sırayı aldı.

Lille, çeyrek finalde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Aston Villa'ya karşı 90 dakikayı 2-1 önde kapatmış, penaltılarda ise rakibine 4-3 yenilerek turnuvadan elenmişti.

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