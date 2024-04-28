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Spor, Futbol

Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Metz'i deplasmanda 2-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 31. haftasında oynanan maçta Lille, deplasmanda Metz'i 2-1 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Metz'i deplasmanda 2-1 yendi

İstanbul

Metz'in 23. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltı golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Lille'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti.

Yusuf Yazıcı, 77. dakikada yerini Hakon Haraldsson'a bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Lille puanını 55'e çıkarırken, düşme hattındaki Metz 29 puanda kaldı.

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