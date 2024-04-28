Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Metz'i deplasmanda 2-1 yendi

İstanbul
Metz'in 23. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltı golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Lille'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti.
Yusuf Yazıcı, 77. dakikada yerini Hakon Haraldsson'a bıraktı.
Bu galibiyetin ardından Lille puanını 55'e çıkarırken, düşme hattındaki Metz 29 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.